女星大牙（周宜霈）爆出疑被「黑人」陳建州性騷，卻遭對方為維護名譽而提告，目前全案仍在訴訟中，她昨(12日)無預警表示：「我還是瘋狂潰堤到無法自己」，情緒似乎相當崩潰，讓大批粉絲心疼不已。

大牙表示昨天一度感到無助脆弱時，突然想起某前輩臉書發過的文，據悉是醫美專家簡玠士所寫的文章，只見內容寫道：「我們窮，沒有嘆息的權利，我們苦，連擦乾眼淚都嫌浪費時間，只有咬緊牙根，把所有的痛與社會對你的不公，化成你全部前進的動力，只要堅持下去，一定有更好的明天等著我們」，文末更hashtag「這世界對你溫柔來自於你的強大」。

大牙表示情緒潰堤到無法自己。（圖／bigtooth IG）

大牙表示雖然邊想著這些文的涵義，但情緒依舊瘋狂潰堤到無法自己，甚至「牙根咬到快斷，然後滿心愧疚」，接著無奈表示：「我浪費了好多擦淚的時間」，最後附上三個翻白眼的表情符號，可見心情仍處於低潮，還得花些許時間才能跨出那道檻。

大牙上個月被檢察官傳喚出庭，庭訊約半小時結束，並在律師及助理陪同下離開，她事後表示沒想到會是首位揭發性騷卻被告的人，不過為了捍衛自己的權利，已在香港警局完成備案，至於台灣官司已經進入司法程序，就不再對外多做說明。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。