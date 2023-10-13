男星宥勝過去形象正面、陽光，先前卻捲入「#Me Too」風暴，事後他在臉書承認惡行並道歉，不久後帶家人到澳洲度假。事隔4個月，宥勝1日發文提到「對心進行一次很深的開刀手術」，今（13日）二度PO文，自爆短短2個月看了7次心理諮商。

宥勝13日在文中透露，從八月至今，已進行第7次會談，「以前從來不敢做心理諮商。怕被看透，被輕視，更怕被『認證』自己真的有問題…」經過每次一小時的專業諮商後，他驚覺對話質量高，完全不像吐苦水或陪聊天，過程意外的平靜、舒適、安心、真誠，像被一雙溫暖的手輕柔地帶進暗潮洶湧的內心世界。

宥勝拍下諮商室。（圖／FB@宥勝之旅）

宥勝有感而發地寫道：「感謝理解，感謝平靜，感謝和諧。希望我們都能更認識自己，希望我們都能越來越好。」文末Hashtag「我是誰、為什麼會這樣、未來該如何繼續向前」，吐露對未來的不安。

宥勝臉書全文。（圖／FB@宥勝之旅）

宥勝因被指控對女性「抓揉胸部、強行伸舌頭舔耳朵、手伸進內衣內」，人設大翻車，事後他在臉書認錯：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」沉澱3個多月，宥勝透露去內觀中心進行十日禪修，形容為「對心進行一次很深的開刀手術」，坦言很痛但很有收穫，感謝老師開示、法工護持、學員共修。

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