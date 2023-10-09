空軍一名班長被指控，經常對所屬的女性及男性士兵性騷擾，甚至還放情色影片給女兵看，軍方調查後，該名班長因1年內累計達記大過3次，被核定撤職，並停止任用3年。該名班長不服遭到撤職，提起行政訴訟，法官因為「時間差」，不符合1年內3大過的條件，撤銷該班長的撤職令。

判決書指出，該名班長被控訴，109年10月在營區待命室見A男情緒低落，竟說：「你心情不好嗎？要不要叫B男幫你吹一吹，這樣心情就會好了」；108年8月至109年3月，對C女說「妳怎麼那麼胖？」、「妳有跟男朋友做過嗎？」等不當言語。

109年10月至11月間，在單位中山室向D男語出「你破處了沒？」、「你現在拿著柺杖，不要用柺杖去弄你女朋友捏」等言語騷擾；109年12月，在營部2樓人事辦公室向B男說：「你跟你男朋友做愛時，會不會抹潤滑液？」109年5月至6月間，營部1樓K歌室，用手機對C女播放色情網站的性愛影片。

軍方調查後，因該名班長1年內累計達記大過3次，110年10月22日核定撤職，停止任用3年，溯自110年3月26日生效。該班長不服拿A片給女兵看的懲罰及撤職，提起訴願，經國防部111年2月21日111年決字第36號訴願決定，撤銷該項爭議懲罰，該班長於收受決定書之次日起2個月內，另為適法之處分，及前撤職令撤銷。

高雄高等行政法院審理，軍方人評會於111年3月24日決議記大過2次，但仍尚未陳報權責長官核定發布並生效，該人評會審議時，並不符合在1年內累計記大過3次之要件，決議撤職並停止任用3年，違反懲罰法第20條第2項規定。法官日前依法判決，撤職令予以撤銷。可上訴。