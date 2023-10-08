「黑人」陳建州6月遭揭露私下狼行，因性騷風波更鬧上法庭，官司纏身的陳建州也主動卸任PLG執行長身分，他未來動向相當受關注。不久前陳建州現身王力宏演唱會，還在社群宣傳PLG熱身賽，被認為是復出跡象；今（8）日他悄悄現身球場，更大方吐露真實心聲。

陳建州身陷性騷醜聞後，卸任PLG執行長便神隱，偶爾在社群發文也是為了PLG，直到出庭才在公眾場合露面，及動身力挺王力宏演唱會；今日中午他在Instagram限時動態宣傳下午5點有新北國王對上夢想家的比賽，強調林書豪會上場。

陳建州今（8）日低調現身球場，更透露球迷的支持讓他感到很溫暖。（圖／摘自陳建州Instagram）

沒想到過不久陳建州又更新動態，原來他悄悄現身球場，在場邊與球迷握手和合照，零偽裝且精神狀態看起來很好；而陳建州也在照片上寫著，「球迷的支持真的很溫暖」、「回到球場真好」。

廣大網友見到陳建州近期悄悄回到大眾面前，推敲他認為風波已過，似乎有復出之意，紛紛替受害女星抱不平，「道歉了嗎？還能復出喔…」、「以為不會再看到他了說」；但也有球迷替陳建州說話，「還在打官司，誰對誰錯還不知道啦」。