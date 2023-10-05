黑人陳建州今年6月遭女星大牙指控性騷，事後陳建州提告刑事加重毀謗，目前案件仍在訴訟中，對此，范范在事件爆發後曾發文力挺老公；如今事隔3個月，她曬出全家福發文：「謝謝爸爸守護我們」。

范范在老公捲入性騷風波後，時隔3個月今（5）首度更新社群，可見她發出一家4口坐在長沙發上，夫妻倆抱著孩子露出靦腆笑容的合影，文案寫下：「一家人在一起，就什麼都不害怕了！謝謝爸爸守護我們的家」。

范瑋琪曬出全家福感謝黑人。（圖／擷取自范瑋琪IG）

然而，文章曝光後，有部分粉絲留言「加油」、「加油！一切都會過去的」給予鼓勵，但也有網友狠酸：「爸爸真的蠻可怕的，大牙加油」、「快了快了，再撐一下下大家就忘了」、「為了守護人設可以說幾個謊來圓呢」、「守護這個家？可是這次出包的是爸爸欸」。

事實上，當初除大牙外，郭源元也在隔日發文指控陳建州性騷擾，而范瑋琪事後發聲明力挺：「我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭」，並提出多點認為郭源元的說法「與事實不符」，但遭網友挖出過往證據打臉。

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