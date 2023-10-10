在土耳其出生的43歲主持人吳鳳2006年來台念書，進而定居台灣，在2018年以「外籍高級專業人才歸化」取得中華民國身分證，更娶了台灣妻子陳錦玉（Rynne）生下兩女，成為正港的台灣人、台灣女婿。今逢雙十國慶，吳鳳一如往年發出祝賀文，表示每年此時都驕傲的表示是這塊土地的一份子，「謝謝台灣，你給我的一切」。

吳鳳當年來台念書，進而出道變成主持人，2012年以《愛玩客》獲得金鐘獎行腳節目主持人獎，成為台灣第一位拿下電視金鐘獎的外國人。常在臉書分享對時事看法的他，今稍早發文祝賀雙十節國慶日，他強調，今年是他在台度過的第17個雙十國慶，「我很慶幸17年前，我選擇來台灣留學。台灣給我很多難忘的回憶」。

吳鳳接著指出台灣雖然面積不大，但製造了許多奇蹟，「像是我們製造世界第一的晶片，亞洲最自由的土地，網路最開放的國度，擁有許多MIT商品等等」，並表示如果人人學會包容珍惜台灣，台灣也會包容你，「我會永遠跟著這塊土地繼續往前走，一起創造更美好的未來」，網友感動回應：「感謝有你跟大家付出，我們一起愛台灣」、「有你們一家人真好」、「台灣感謝有你！」。

吳鳳8年前和陳錦玉結婚，多次因太太外貌被攻擊親上火線，日前他發文探討「老外喜歡的台灣女生都不是台灣人認為漂亮的」，他認為美的定義對每個人而言都不一樣，對他來說，「像是我很喜歡老婆的酒窩，鳳眼，黑色的頭髮及東方的輪廓！不過這個只是外表而已！一個人的美不只是外表而已，還要有內涵。」最後認為有自信的人最美，不需要盲從跟隨別人價值觀，懂得愛自己，別人才會愛你。