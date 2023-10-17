賴佩霞出席公廣集團金鐘入圍茶會，面對媒體提問全程雙手合十不作答。（羅永銘攝）

賴佩霞出席公廣集團金鐘入圍茶會。（羅永銘攝）

王淨出席公廣集團金鐘入圍茶會。（羅永銘攝）

蔡亘晏出席公廣集團金鐘入圍茶會。（羅永銘攝）

公廣集團17日舉辦金鐘入圍茶會，入圍14項的現象級夯劇《人選之人-造浪者》成為媒體焦點，製作人林昱伶與導演林君陽及入圍迷你劇集女主角獎王淨、女配角獎的蔡亘晏皆出席受訪，也入圍女配角獎、日前成為郭台銘競選副手的賴佩霞則來去匆匆，對於媒體提問，僅以一句「今天是金鐘一年一度的大日子」回應。

外界關注《人選之人》第二季劇本進度，製作人林昱伶無奈坦言：「隨著外界的變化不斷中止，本來第一季結束時很開心討論著續集內容，但不斷有各式的外界『刺激』出現，現在比較像是還在討論故事的階段。」至於何謂「刺激」？她苦笑：「MeToo先來了，總統又來了！」

她說，第二季要花比較多時間討論，現在還在故事籌備內容，目前已知大方向故事會需要調整轉彎，「轉到第二、三次時，編劇也覺得滿累的。我告訴他們現在這階段就是做資料、田野調查，也許等到明年，至少真實總統大選結束，田野調查比較齊備，可以再往下走」。

對於該劇金鐘遺珠，導演林君陽開玩笑說：「每個項目應該都有我們才對！」製作人林昱伶表示：「 比賽就是這樣，總是不一定盡如人意，接受啦，只是覺得王淨很孤單。」

王淨表示，在創造角色時，很多時候的表演經驗、經歷，都很需要靠對手演員給靈感，「盈萱姐在這方面一直提供我靈感，也是奠定張亞靜重要的人，她也把翁文方詮釋得非常好，在我心裡她已經是最佳女主角」，並透露兩人會在IG上互相留言打氣，「她有到我這邊留言，我也有到她那邊留言」。

蔡亘晏被問及老公黃健瑋對她入圍反應，「他說『我真的很開心』，他對我真的滿無私，很大方地祝福我。我們也一起度過10幾年，看著彼此成長，我像他老婆也像他女兒吧！他沒入圍，我多少有點失落，芳婷與家競戲裡關係是很緊密的，就像『亞靜』

剛剛說的，沒有對手要怎麼成就戲裡的化學變化呢？一定是靠互相的丟接才能完成表演，我想在IG或臉書謝謝這一切，沒有家競就沒有芳婷的出現，這些我老公都知道」。黃健瑋也不會陪她走金鐘紅毯，因為他最近出國到外地工作了。

劇中兩人為了照顧小孩起爭執，是否覺得演自己？蔡亘晏說不會，因為兩人個性與角色差滿多，「芳婷是比較理性成熟，我本人私下是幼稚屁孩，比較像小男孩，家競本人（黃健瑋）比較像是老媽子，負責照顧我，與角色滿反差，爭執的點都不是這些，因為兩人都是演員，習慣會彼此調配時間、輪流照顧小孩，通常是我沒有把椅子、東西放回原位，會被老媽子念一下『你怎麼又忘記關燈了？棉被為什麼沒有摺？』，我就會說好了、知道了、謝謝，用屁孩的方式結束這一切」。