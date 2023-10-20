秋高氣爽，又到了品嘗大閘蟹的最佳時節。苗栗縣政府輔導養殖的優質大閘蟹已膏黃飽滿，苗栗縣養殖協會2日在縣府大廳舉行上市發表會，縣長鍾東錦帶領來賓宣布優質大閘蟹開賣，歡迎饕客品嘗膏黃肥美、鮮甜多汁的人間美味，滿足殷盼已久的味蕾；呼籲消費者選購大閘蟹，務必認清有官方掛保證的防偽蟹環，食安有保障，才能買得放心、吃得安心。

縣長鍾東錦偕來賓宣布大閘蟹上市開賣。（圖／苗栗縣政府提供）

苗栗縣目前有30戶優質大閘蟹養殖戶，養殖面積約17.4公頃，放養量約30萬4700隻，縣內除擁有豐沛優良的水質和氣候穩定等得天獨厚條件之外，縣府更長期用心提供專業輔導，採取「綠色生態」、「疏養」養殖模式，另以益生菌改善水質，避免使用任何藥劑，收成率約在2.5至3成之間，蟹農在養殖技術與經驗累積均趨近完美，尤其上市前須通過藥檢，確保沒有藥物殘留，品質備受消費者青睞。

縣長鍾東錦表示，大閘蟹從蟹苗進口到收成，每個環節都有專人專責把關，且上市前須通過64項的藥物及戴奧辛殘留檢測，才能取得縣府官方掛保證的防偽蟹環標章，透過QR Code可取得生產履歷，才是品質與食安最佳保證，也歡迎南僑集團建立良好的產銷合作模式，為蟹農帶來利多。

防偽履歷蟹環是品質保證。（圖／苗栗縣政府提供）

苗栗養殖的優質大閘蟹，具備青背、白肚、金爪等特徵，成熟後蟹膏蟹黃肥美飽滿，鮮甜多汁兼具彈牙的口感，品質不輸大陸的大閘蟹，縣長鍾東錦期待漁業署在技術和經費補助多方協助，以降低養殖戶成本並增加收益；農業處長陳樹義則表示，近年來不肖業者的覬覦，冒用苗栗優質大閘蟹的品牌或盜用圖片，販售來路不明、品質低劣的大閘蟹和加工產品，不但影響苗栗優質大閘蟹的聲譽，也讓消費者在食安飽受威脅，再次呼籲務必選購有官方掛保證的優質大閘蟹或逕洽養殖協會採購。

優質大閘蟹現正熱賣中，熱賣時間僅1個半月到2個月左右，先是3至4兩母蟹，10月底5、6兩的公蟹接著上市，單價視重量從350到900元，7兩以上價格另議。如欲購買，可直接洽詢苗栗縣優質大閘蟹產銷協會或苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會。（苗栗縣政府 廣告）