美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格日前與媒體圓桌座談時重申，美方反對任何一方片面改變現狀，也不支持台灣獨立。對此，民進黨總統參選人賴清德表示，國際社會認為台海和平穩定是世界安全繁榮的必要元素，七大工業國的結論也提到，不用武力改變台海現狀。

賴清德指出，羅森伯格意思是肯定蔡英文總統這幾年維持現狀的努力，以及對台海努力的貢獻，未來美國會繼續跟台灣在這個方向上合作，如果他當選總統，也是他未來努力工作的方向；維持現狀、促進兩岸的和平發展，這是她主要的意思。