侯友宜桃園萬人造勢 韓國瑜、張善政現身力挺｜2023.10.21

國民黨總統參選人侯友宜於今（21）日晚間在桃園市舉行「總統暨立法委員桃園市競選總部成立大會」，前高雄市長韓國瑜以及現任桃園市長張善政均出席。韓國瑜於8時14分抵達，主持人謝龍介稱他是披星戴月，突破堵車的車陣後趕到造勢活動現場。

韓國瑜表示，很高興到桃園，4年前和師兄張善政參選，名門正派少林武當結合想為台灣人民造福，武當是張善政，我的頭只能是少林。結果遇到民進黨用五毒教的手法，1450、網軍、王立強事件，沒有停過，祖墳都被挖出來。少林武當落敗，「師兄跟我都受傷了」，張善政師兄到花蓮，結果桃園市民選擇最優秀的市長。

韓國瑜稱要報告4個字，「一個決定」，昨天看到美國總統拜登，拜託國會提交1千億美金援助法案，幫助烏克蘭、以色列，少部分好提到台灣。「我心裡很擔心，我們今天這把年紀」，太陽已經慢慢夕陽西下，但是我們希望台灣人民幸福安居樂業，一代又一代能過快樂無憂的日子。這個法案可以看出3個國家已經有2個在打仗。「所以我講一個判斷、一個決定」。

「我跟大家講一個真實小故事」，韓國瑜說，二戰之前，一對猶太兄弟在波蘭經營糖果業，生意非常好。當時納粹德國要進入波蘭，弟弟跟哥哥說要趕快走，因為納粹對猶太人有非常非常的敵意很深。哥哥說不用，生意賺很多錢，不能走，交稅就好了，絕對不會有事。最後弟弟到美國，二戰結束，弟弟回來，在集中營幫哥哥全家收屍。這叫「一個判斷、一個決定」

韓指出，這對兄弟，聽弟弟的就活，聽哥哥的就死。親愛的大桃園鄉親，明年1月13日，真的是中華民國國運最重要的一場選舉，五門已經可以感覺到，如果兩岸繼續下去，如同馬英九在美國講的，感覺到戰火的聲音一點一滴的擂起，非常害怕。

「2024守護中華民國」侯友宜總統暨立法委員桃園市競選總部21日在中壢舉辦成立大會，熱情的支持者搖著國旗為侯友宜及六位立委參選人加油打氣。（陳怡誠攝）

韓國瑜感嘆，想想看，爸爸把中華民國國旗交給我們，在我們這一代，把中華民國輸掉了，讓中華民國陷入危險跟戰爭，要怎麼交代？完全沒有辦法。

「所以我今天苦口婆心」，韓直言，拜託桃園鄉親，還有所有台澎金馬及海外的好朋友，現在是「一個決定」，明年1月13日，我們決定「對了」，我們將走向和平；我們決定「錯了」，我們將走向戰爭。

韓國瑜強調，平常民主國家，每4年選一次，茶葉蛋當完總統換荷包蛋當，沒關係，張三幹完李四接沒問題，很正常。但是中華民國明年1月13日選舉，就是一個決定，我們希望未來的台灣怎麼樣？

韓國瑜21日參加侯友宜桃園市的造勢活動。（取自侯競辦直播）

韓國瑜語重心長地說，沒有必要恐嚇大家，全世界密度第二位，中華民國台灣，2300萬人，3萬6千平方公里，7成是山地，人口密度這麼高，能打仗嗎？看不到敵人的戰爭，能打嗎？無人機、遠程火箭砲、導彈，我們人口密度這麼高，不能打這個仗！一定要和平！

侯友宜市長講的非常好，符合中華民國憲法之下的九二共識，他全力支持！希望未來侯友宜市長選上總統之後，堅持中華民國憲法之下的九二共識，能開展一條兩岸和平交流、和平發展的道路。「我們為什麼要戰爭？我們為什麼每天要擔心受怕？我們為什麼要過這種日子？」

「我朋友開移民公司，業績成長3倍」，台灣人移民第一名是葡萄牙，第二名是希臘，為何？因為是歐盟國家，很多人怕打仗，偷偷在辦移民。但是廣大的台灣民眾，社會很多都是辛苦老百姓，「我們永遠愛台灣，我們生在台灣，我們將來會死在台灣，我們也會埋在台灣」，我們走不動怎辦？沒有經濟力量離開台灣的怎麼辦？各位桃園鄉親，「我講了嚴肅一點」明年1月13日，將會是和平與戰爭的選擇，侯友宜最重要是讓我們開啟和平的大門。

「2024守護中華民國」侯友宜總統暨立法委員桃園市競選總部21日在中壢舉辦成立大會，國民黨總統參選人侯友宜（前中），在國民黨主席朱立倫（左五）、前高雄市長韓國瑜（右三）及桃園市長張善政（右四）等人揮舞國旗，懇請民眾明年1月13日一定投下神聖一票。（陳怡誠攝）

「我把台灣20年來的變化濃縮成20個字」，韓國瑜重申，「國防靠美國，科技靠日本，市場靠大陸，努力靠自己」，我們把和平大門打開，不要有戰爭的陰影，這是2300萬人最大的追求、最大的心願。絕大多數人善良勤勞，就是希望過平安、簡單、幸福的日子。政治人物，尤其是總統，有責任跟義務帶領我們走這條和平的道路。大桃園鄉親，請1月13日集中所有選票，支持侯友宜市長，支持所有國民黨立法委員！

韓國瑜強調，「一個決定」，最重要的一個決定，明年1月13日你們會做出最重要的決定，讓我們一起支持和平、支持侯友宜市長選上中華民國總統，拜託大家！謝謝大家！