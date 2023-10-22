上千名來自非洲的移民在經過危險旅程後，今天登上了西班牙所屬的加納利群島，其中一艘船還載了多達320人，救援人員表示，這是他們見過的最擁擠的船隻。

路透社報導，協助移民醫療的紅十字會表示，1艘抵達耶羅島（El Hierro）的木船今天創下單船人數記錄；刷新了先前另1艘在10月3日抵達同地點的船，當時船上足足載了271人。

紅十字會表示，今天抵達的移民中，耶羅島有783人，田尼利夫島（Tenerife）98人，大加納利島（Gran Canaria）150人，船上乘客包括了婦女和小孩。

在大加納利島，海岸防衛隊將1艘載有移民（包括1名幼兒）的木船拖入阿爾吉內金（Arguineguin）港；先前抵達的木船也停靠在港內。

位在大西洋上的加納利群島，最近成為移民前往西班牙的主要目的地。今年來自塞內加爾和其它非洲國家的移民，讓前來這7座島嶼的人數增加許多。

官方數據顯示，今年1月1日至10月15日期間，整個群島共收納移民2萬3537人，較去年同期成長80%。根據關注移民問題的援助團體「行走的邊界」（Walking Borders），今年迄今為止，至少有1000人在穿越邊境時死亡。

西班牙代理移民部長19日承諾提供價值5000萬歐元的一籃子援助計劃，旨在協助加納利群島面對「異常的移民潮」。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1121022