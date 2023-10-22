台中市一名52歲林姓男子，今天（22日）與46歲妻子搭遊覽車，前往新北市金瓜石、九份地區遊，不料，抵達水湳洞停車場時，同團旅客卻發現，在遊覽車行李室休息的林男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。

據了解，林妻表示，丈夫昨天晚上因喝了很多酒，今早讓遊覽車時，就讓丈夫到行李室睡覺，沒想到竟然就這樣一睡不醒。

警方調查，檢視林男身體並無外傷，瀏覽車內也未發現有打鬥跡象，報請檢方會同法醫今天傍晚相驗後，因林男有高血壓，初步判定疑突然因心血管疾病發作而猝死，無他殺嫌疑。