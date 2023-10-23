警方破獲以冷姓、蔡姓男子為首的販毒集團，逮獲冷男等人，並起出大批毒品及改造槍支。(警方提供)

警方破獲以冷姓、蔡姓男子為首的販毒集團，逮獲冷男等人，並起出大批毒品及改造槍支。(警方提供)

嘉義警方今年5月間在番路鄉逮獲持有毒品的蔡姓男子，並從他身上查扣7.4公斤海洛因，數量相當龐大，嘉義警方與刑事局中打合作、持續追查，6月攻堅收網，分別在新北、台中及嘉義共查獲4名犯嫌，再查扣海洛因200公克，總計該集團持有被查獲的海洛因達7.6公斤、折合市價約4500多萬。

警方指出，嘉義警方今年5月17日逮獲蔡姓男子（36歲），因蔡男持有海洛因數量達7.4公斤，數量相當龐大，警方決定持續追查毒品來源，與刑事局中打四隊、新北市警局組成專案小組，追出提供蔡男毒品的是嘉義1名冷姓盤商（52歲），並鎖定冷男持續追查。

警方發現，冷姓男子經常往來新北、台中及嘉義，平常多藏身在租來的套房內，且承租者都不是他的名字，經確認其出沒地點後，6月間分別攻堅搜索新北、台中及嘉義5處處所，逮獲冷男及其丁姓女友（32歲）、張姓男子（51歲）3人，另也於新北逮獲潘姓共犯（49歲），並查扣海洛因200公克及改造手槍2把、子彈17發。

警方統計，此次查扣的海洛因毒品數量多達7.6公斤，若以每公克6000元市價計算，市值超過4500萬元。而對於毒品來源，冷男無法明確交代，只辯稱是透過社群軟體Telegram的群組指示辦事，冷男等人經偵訊後被依毒品、槍砲等罪嫌送辦，檢方認為該案仍有串滅證之虞，聲押冷、蔡2人獲准。

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