兒科醫師黃紹基分享，最近得流感和新冠肺炎的人減少，但感染「腺病毒」的人卻逐漸增加，嬰兒、免疫力差者、有肺部或心臟疾病患者等4類人要特別注意，感染後容易引發重症。而感染腺病毒以後常見症狀為喉嚨痛、眼睛紅與發燒，其中發燒可能出現40度的高燒，且3到7天都無法退燒。

兒科醫師黃紹基在臉書粉專上分享，最近在診間得流感或是新冠肺炎的病人減少了，但感染「腺病毒」的人卻變多了，頗有大哥要換人當的趨勢。腺病毒是種常見的致病體，有超過50種的血清型會感染人類， 統稱為人類腺病毒，具高度傳染力，藉由飛沫傳染或接觸患者感染，常引起呼吸道疾病、結膜炎與腸胃炎等。

黃紹基表示，感染腺病毒會造成一個名字很直白的病「咽喉結膜熱」，就是臨床上的喉嚨痛、眼睛紅與發燒。此外也可能引起40度以上的高燒，而且會燒燒退退3天以上，甚至拖到5到7天不退的狀況也不少見。此外，腺病毒雖然有快篩可以診斷，但沒有特效藥，只能針對症狀治療。

黃紹基指出，腺病毒對一般民眾的健康威脅較流感輕微，但嬰兒、免疫力差者、有肺部或心臟疾病患者等4族群要注意，因為感染以後，比較容易出現重症。提醒要預防腺病毒感染，要戴口罩、多洗手且不摸眼鼻口。此外，腺病毒用酒精消滅不了，所以大家要用肥皂洗手，消毒則要用稀釋過的漂白水。