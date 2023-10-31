公費流感疫苗10月2日開打，中部一名9歲男童10月上旬接種流感疫苗後，下旬卻發燒失去意識、全身抽搐送急診，研判是流感併發腦炎或腦膜炎，所幸發病4天後病況穩定，順利康復出院。疾管署提醒，接種流感疫苗保護力約3到8成，呼籲小朋友、老年人、孕婦、慢性病患踴躍接種。

疾管署統計，上周門急診類流感就診人次為7萬4743人次，已連續3周呈下降趨勢，但仍高於前4年同期；近4周合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為多，目前流感等呼吸道病毒於社區活動度持續，須持續觀察疫情變化。

疾管署防疫醫師林詠青說明，上周新增24例重症個案，其中一名為中部9歲男童，10月上旬曾接種本季流感疫苗，10月下旬出現咳嗽症狀，隔天發燒失去意識、全身抽搐，急診研判是流感併發腦炎或腦膜炎，當下入住加護病房，發病第4天順利康復出院。

林詠青指出，該名男童雖曾接種流感疫苗，但可能因為病況比較嚴重，才出現腦炎或腦膜炎，不過後來也是恢復得不錯，顯示流感疫苗雖然沒有保護到感染，但預防重症死亡還是有一定的效果。

疾管署副署長曾淑慧表示，流感疫苗可提升3到8成保護力、降低4成住院風險以及8成重症風險。今年公費疫苗已於10月2日開打，明天起將針對50到64歲族群擴大接種，由於接種後須2周才能產生足夠保護力，提醒符合資格的民眾盡早接種。

另外，疾管署公布流感疫苗重點對象接種率，65歲以上全國平均為38.9％，學齡前幼兒至少接種1劑為41.4％，醫事人員為57.9％，學生族群為46.5％。曾淑慧表示，今年度公費流感疫苗已接種380萬劑，比去年多10.2萬劑。