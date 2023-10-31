為便利民眾施打流感疫苗，衛生福利部疾病管制署和全聯福利中心合作，11月7日、11日分別於太麻里店及漢陽店設立接種站。（蕭嘉蕙攝）

112年度公費流感疫苗接種第2階段將自11月1日起開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人，台東縣公費流感疫苗共購置5萬9000多劑，今年第1階段施打情形相較以往踴躍，截至10月23日接種使用率已達6成1，請符合資格者儘速至合約院所接種。

台東縣衛生局說明，今年度公費流感疫苗接種分2階段開打，10月1日已開放第1階段開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）／五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11類；第2階段公費對象將預計於11月1日起開始接種，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

另外，衛生福利部疾病管制署和全聯福利中心合作，11月7日下午2時30分至4時30分由太麻里鄉衛生所於全聯太麻里店門市（台東縣太麻里鄉外環路190號）、11日下午4時至7時由台東市衛生所於台東漢陽店設立接種站（台東市漢陽南路89號），針對50至64歲無高風險慢性病成人設立接種站。

台東縣衛生局長孫國平提醒，每年接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，平均約可達30％至80％，對重症保護力則可達82％，尤其是高風險族群（包括65歲以上長者、學齡前幼兒、照顧6個月內嬰兒之父母、醫事防疫及禽畜從業人員）為流感重症高風險族群更應該每年完成接種疫苗。

另提醒民眾，新冠疫苗可與流感疫苗同時或間隔任何時間接種，呼籲符合公費對象民眾請攜帶健保卡前往流感合約院所完成接種，如有相關流感疫苗接種問題，請洽詢各鄉鎮衛生所或至台東縣衛生局官網查詢(https://reurl.cc/v6K76N)。