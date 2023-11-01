國立台東大學台東校區種植樹齡逾40年的苦楝樹，日前遭「斷頭式」修剪，引發愛樹人士撻伐，校方今回應，廠商根據樹種依施作經驗及現場狀況進行處理。（蕭嘉蕙攝）

國立台東大學台東校區種植的苦楝樹樹容「缺枝斷幹」，校方解釋因有雀榕纏身，恐遭纏繞致死，因此進行修剪作業。（蕭嘉蕙攝）

國立台東大學台東校區種植樹齡逾40年的苦楝樹及榕樹，日前遭委外廠商以「斷頭式」修剪，引發愛樹人士痛批殘害老樹，發起1人1信向教育部陳情；對此，校方今透過書面回應，廠商根據樹種依施作經驗及現場狀況進行處理。

台東大學致力邁向綠色國際大學，台東及知本校區栽植多樣台灣原生樹種，其中苦楝樹被票選為校樹，近期校方委請外包廠商修樹；不料，竟以俗稱「斷頭式」修剪，導致樹容「缺枝斷幹」，撻伐聲浪四起，愛樹人士號召1人1信向教育部陳情。

對此，校方表示，有關學校災後樹木修復作業，是依法辦理招標後，委請專業廠商協助處理，而廠商針對校園內的樹種根據其施作經驗及現場狀況進行處理。

校方進一步說明，台東校區遭受中度颱風海葵侵襲，其強達15級的強陣風，造成滿目瘡痍的景況，其中以樹種破壞的程度尤為嚴重，亟需雇請專業廠商協助處理，也接獲1999縣民服務信箱通知，要求本校盡儘速處理樹木問題，以免發生公共安全事件，造成民眾恐慌。

另外，行政大樓與綜合大樓間的苦楝樹因有雀榕纏身，恐遭纏繞致死，因此進行修剪作業；至於教學大樓側邊的苦楝樹，因樹種過高、樹枝已觸及牆面、有榕樹盤據及影響殘障坡道進處動線，故須修剪以利於苦楝樹新生的機會。