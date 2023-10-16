台新金控今（16）日上午於台東森林公園舉辦「公益植樹共好計畫」植樹典禮，由台新董事長吳東亮偕同台新董監事及主管與台東副縣長王志輝、台東大學校長曾耀銘、以及綠色冀泉創辦人陳宇華一同種下牛樟樹苗，開啟環境永續與社福共好雙循環。同時與台東縣政府、台東大學、綠色冀泉共同簽署MOU，為海葵風災造成的上萬棵樹木倒塌，雪中送炭苗木造林，期盼重現綠地，打造公益共好森林。下午則在台東大學知本校區由台新金控總經理林維俊、台新志工與台東大學師生聯合種樹。

典禮由台東慎修養護中心VAVI樂團熱鬧開場，並由友善關懷協會、牧心智能發展中心及紫萱草關懷協會三家社福輪番表演，除展現社福培育成果外，也表揚育苗綠手指的貢獻。台新金控董事長吳東亮表示，好的事情從企業開始，也要推動到每一個人，台新致力永續行動，集結企業、社會企業、社福團體、校園等眾人之力，帶動環境與社會的正向雙循環。｢公益植樹共好計畫｣集結了植樹友善環境(E)，社福團體參與培育樹苗(S)，展現碳中和公務出行碳排的積極公司治理作為(G)，是經典的ESG活動範例，也是台灣創舉。

台新公益慈善基金會在台東已協助27家社福團體獲得公益基金達2500萬元。｢公益植樹共好計畫｣由台新銀行與「綠色冀泉」合作，首年由台新購買4000棵臺灣牛樟樹幼苗，提供12家台東社福團體培育，每家分配100棵至500棵幼苗不等。期間導入「育苗換金」模式，幼苗培育1年後長成的樹苗，一半可兌換育苗金，增加財源收入，另外一半可換回兩株幼苗重新投入培育，啟動下一輪環境永續及經濟循環，育成的樹苗，種植後將碳中和台新員工全年公務出行產生的排碳量。

台東縣政府副縣長王志輝肯定台新善盡社會責任，並說明台東近期因海葵風災造成百萬株樹木倒塌，縣府急盼苗木造林。幸獲台新及台東大學雪中送炭，此次植樹共同投入風災重建，成為企業在森林公園重建造林之首。台東大學校長曾耀銘表示，台東大學透過MOU產學合作，種於校區內的樹苗，結合學生專業與創意，深化大學社會責任(USR)的推動。社會企業綠色冀泉創辦人陳宇華欣慰社福育苗成果，育苗的園藝行為還能療癒服務對象身心，帶來額外效益，創造循環綠色收益。

本次植樹行動，每株樹苗將專屬記名，並採用GPS定位及拍照上傳，讓植樹者在「公益共好森林」留下紀念，不僅是台新對環境及未來世代的關懷和承諾，也是集結企業、社會企業、社福團體、政府及校園等眾人之力，一同深耕台灣，讓美好永續。