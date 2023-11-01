許多人想打噴嚏時，考量禮貌與衛生，在公共場所會用手摀住口鼻，甚至直接憋住噴嚏，但此舉可能構成對健康極大的傷害，根據專家研究，打噴嚏有助於清除鼻子中的細菌，若人憋住不打噴嚏，將有5項嚴重傷害，例如動脈瘤破裂、肺塌陷都可能致命。

根據《太陽報》報導，新冠肺炎嚴峻時期，在公共場合打噴嚏成為嚴重的社會禁忌，雖然抑制噴嚏或用手肘、紙巾摀住噴嚏是禮貌的作法，不過專家表示，永遠不該阻止自己打噴嚏，因為此舉恐會對身體造成嚴重的損傷。

澳洲臥龍崗大學醫學科學副教授特雷莎.拉金（Theresa Larkin）表示，由於噴嚏無處可釋放，壓力就只能傳遞到身體的其他部位，例如眼睛、耳朵、血管等。雖風險仍低，不過已經有「腦動脈瘤」、「喉嚨破裂」及「肺塌陷」的案例發生。

專家也提出了5點可能因「憋住噴嚏」而產生的可怕後果：

1. 喉嚨損傷：有醫師曾在《英國醫學雜誌病例報告》（BMJ Case Reports）提到，在打噴嚏前摀住鼻子和嘴巴，壓力將撕裂軟組織，曾有一名34歲民眾曾試圖透過閉嘴並同時捏住鼻子忍住一噴嚏，隨後脖子發出爆裂聲響並開始腫脹，之後他幾乎無法說話與吞嚥。

2. 臉上長紅斑：美國紐澤西過敏協會的耳鼻喉科醫生傑森.阿布拉莫維茨（Jason Abramowitz）表示，忍住噴嚏恐造成臉部損傷病變得更紅腫與長斑點，此外，眼球上也可能有紅點。嚴重甚至可導致耳膜破裂，雖破裂的鼓膜通常會在數周內癒合，不過有時恐會喪失聽力。

3. 動脈瘤：英國國民保健署（NHS）表示，臉部壓力增加將引發動脈瘤，大腦血管破裂會導致大腦周圍的顱骨出血、進而危及生命。出血將導致腦損傷，約3/5的人會在出血後的2周內死亡。

4. 中耳感染：若因感冒或流感而打噴嚏的人，忍住不打恐導致中耳感染。因打噴嚏有助於清除鼻子中的細菌，根據專家稱，若將攜帶的細菌或受感染的空氣推回中耳，將導致進一步的感染。

5. 肺塌陷：當打噴嚏時會感到胸部有種不舒服的飽脹感，是因為打噴嚏會對隔膜施加壓力。曾有報導指出，試著忍住不打噴嚏將導致過多的空氣和壓力困在隔膜中，進而導致肺部塌陷，嚴重恐會致死。