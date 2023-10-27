高雄地檢署攜手高雄市政府捷運工程局及高雄捷運公司推出反賄選宣導輕軌專車。（袁庭堯攝）

2024大選將屆，高雄地檢署27日在高雄輕軌前鎮機廠站舉辦「反賄輕軌任你行、民主大步向前行」反賄列車啟航誓師大會，高雄地檢署4位俊俏甜美的代言檢察官現身，搭配鮮黃色車體及「查賄即刻啟動、全面出擊」字樣，宣示效果吸睛。該列車將運行3個月，民眾有機會在路上野生捕捉。

高雄地檢署攜手高雄市政府捷運工程局及高雄捷運公司推出設計活潑、意象鮮明的反賄選宣導輕軌專車。雄檢檢察長洪信旭表示，雄檢在查察賄選部分已早有規劃、佈署與執行，在反賄選宣導部分，除了透過各網絡單位、因地制宜宣導外，今年將高雄知名的輕軌變成反賄選訊息傳播的平台，也商請陳麒、尤彥傑、王建中、許萃華4位檢察官拍攝反賄選宣傳照，相望呈現年輕活力的形象，吸引各世代民眾守護乾淨選舉的環境。

雄檢「反賄時代 全民反賄選」系列活動共有3部曲，首部曲「蒐、打、領Stand by me」搭配知名老歌，讓民眾熟記檢舉賄選三步驟；活動二發將反賄資訊印製於卡套，持反賄TPASS套組即可成為行動反賄通；反賄列車啟航誓師大會更將活動推至最高潮，該列車將照一般列車班次運行，為期3個月，民眾有機會在路上野生捕捉。