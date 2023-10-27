北市一名25歲黃姓女子，日前到中山區一家酒店與朋友喝酒，友人凌晨3點要離開、要叫醒黃女時，赫然發現她已無呼吸心跳，嚇得趕緊報警，救護人員將黃女送醫急救後仍宣告不治。

警方調查，黃女當日向朋友表示心情不好，晚上9時許找洪姓友人喝酒，洪姓友人與2名男子正在中山區酒店，遂約黃女一起前來。

黃女到場後喝了許多酒，洪姓友人看黃女不勝酒力，掏出6000元請少爺將黃女玩遊戲輸的酒喝光。不料，黃女不肯，直接拿走酒杯一飲而盡，然後隨即趴在桌上睡著，洪姓友人凌晨1時許先離開酒店，剩下其他人在場陪同黃女。

凌晨3時許，其他人要離開之際，準備叫醒黃女，赫然發現黃女已經沒有呼吸心跳，立刻報警，並先幫黃女急救，但送醫後仍宣告不治。

檢警相驗後，初步認定黃女無明顯外傷，已解剖遺體以釐清死因。

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