南韓知名女團TWICE台籍成員周子瑜，先前因長達10個月都沒個人活動，成為團內唯一例外，粉絲認為她被冷凍，氣得派出兩輛LED螢幕卡車停在JYP大樓門口抗議。事隔數日，周子瑜突公布今年的首支代言，讓粉絲替她開心。

周子瑜26日在IG宣布成為POND'S旁氏印尼區的品牌大使，開心地表示：「很榮幸成為先驅品牌的一份子」，她貼出兩張官方代言照，妝容精緻、甜美，肌膚透出光澤，狀態非常好，粉絲簡直看呆了，狂刷一排留言讚美，也期許周子瑜能接下更多廣告和代言。

除了接下旁氏代言，周子瑜與南韓服飾品牌ZOOC續約，再度成為新的一年之代言人；據悉，周子瑜去年為該品牌創造極高的話題和熱度，連帶增加實際銷售額，帶貨能力深受業者肯定。

ZOOC最近亦釋出周子瑜替今年秋冬服飾拍攝的美照，身為衣架子的周子瑜，披上長版大衣，看起來更為高䠷、有氣勢，再度讓粉絲戀愛。