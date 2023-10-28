在動員超過300名美國執法人員，歷經48小時緝捕後，40歲的緬因州濫射槍手卡德（Robert Card）終於被發現陳屍在森林內，頭部中彈，疑為自戕。
據CNN新聞網等外媒27日報導，多位消息人士透露，卡德25日晚在保齡球館和酒吧濫射，導致18人喪生、13人受傷後，屍體在丟棄座車的里斯本（Lisbon）回收廠附近被發現。不過，目前還不清楚，卡德究竟死了多久。
卡德原為附近美國陸軍後備役基地的士官，曾擔任槍械教官，熱中狩獵和釣魚，但有精神健康問題。卡德在回收廠工作時曾開槍，同事說，近一年來，他對同仁態度暴力，並具有攻擊性。他行凶後丟下手機，棄車逃逸，引發為期兩天的大規模追捕行動，如今終於落幕。而住在濫射現場附近的居民賴爾丹（John Riordan）說，「很高興這場惡夢結束了！」
文章來源：Maine mass shooter Robert Card is FOUND DEAD in the woods with a self-inflicted gunshot wound to the head, sources say
文章來源：Law enforcement official tells Associated Press that Maine mass killing suspect has been found dead
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