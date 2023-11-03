美國蘋果消費者遇到大烏龍，上網訂購4台iPhone 15 Pro Max手機，沒想到最後竟送來了60台，且所有的規格都是頂規的iPhone 15 Pro Max 1TB版本，總價值高達9.6萬美元（約新台幣300萬）讓買家相當傻眼。

外媒PhoneArena報導，一名網友@legends_gio在TikTok貼出影片指出，日前訂購4支iPhone 15 Pro Max手機，其中一支1TB容量留給自己，另外3支256GB容量的手機則打算給工作團隊的其他員工。

沒想到，蘋果最後竟送來3大箱共60支iPhone 15 Pro Max 1TB的手機給他，讓他相當傻眼，且原先他訂購4支手機的價值約3600美元（約新台幣11.2萬）最後送來的價值竟高達9.6萬美元（約新台幣300萬）非常驚人。

報導提到，蘋果發現疏失後，一定會向消費者回收手機，若消費者打算佔為已有，可能會讓「手機變磚塊」失去原有的功能，建議他退回拿到的手機，蘋果應該會以某種方式獎勵他，畢竟消費者並沒有犯任何錯。