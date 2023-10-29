大陸深圳歡樂谷遊樂區27日晚發生雲霄飛車追撞事件，造成部分遊客受傷，均無生命危險。市區相關部門通報指，已成立聯合調查組，對事故原因開展全面調查，並責令景區即起閉園整改，對全區旅遊景區景點、特種設備安全開展隱患排查整治。

大陸《深圳特區報》旗下APP「讀特客戶端」29日報導，據初步調查，27日晚上6時27分，歡樂谷「雪域雄鷹」一列載有22名遊客的雲霄飛車，在上坡後發生故障沿軌道倒滑，與另一列已到站正在下客的雲霄飛車（載有24人，事發時15人已下車，車上剩餘9人）發生碰撞，造成部分遊客受傷。

報導指，有8名傷者送往港大深圳醫院救治。此後，陸續有現場受傷人員自行到附近醫院就診，經診查後傷勢較輕者已自行離開醫院，部分傷者留院觀察治療。目前所有傷者傷情穩定，均無生命危險。市區相關部門負責人已前往醫院看望慰問傷者。

事故發生後，南山區啟動應急機制，組織應急、文體旅遊、市場監管、衛健和公安等部門，第一時間開展傷患救治，做好現場秩序維護，引導遊客有序、分流出園，防止發生恐慌、踩踏等次生事件。同時，責令歡樂谷景區於28日起實施閉園整改，對所有設施設備進行全面排查，消除安全隱患。

聯合事故調查組初步查明，涉事設備是深圳華僑城歡樂谷旅遊公司運營的雲霄飛車，設備級別為A級，日常維保由歡樂谷公司負責，最近一次檢驗日期為2023年6月。目前，聯合事故調查組已邀請大陸特種設備領域相關專家參與事故調查、園內設備檢驗等工作，具體事故原因正在進一步調查中。