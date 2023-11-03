拍檔表示，目前於歐美市場穩定成長，大型專案如博奕場、加油站、汽車製造廠等持續出貨外，積極擴大直客市占率，與連鎖餐飲及零售指標客戶合作更推動業績增長；亞太區域除了大型連鎖賣場、百貨專案出貨外，同時提高了軟體加值服務的業務比重，使整體營收表現更為亮眼。

拍檔子公司也表現突出，其中益欣資訊、麻吉數位的自助點餐雲端軟體服務營收較去年成長逾200%；Epoint Systems也在星馬等地陸續取得大型專案，包含新加坡F1賽事設備供應、新加坡機場餐飲設備與軟體服務；電子發票加值營運商美麗科技，更已累計超過6000家的用戶基礎。而接下來的子公司整合，預計可以更有效的協助跨國餐飲零售業者多國展店與數位轉型。

拍檔積極應對全球零售和餐飲業不斷進行的數位轉型浪潮，提供硬體、軟體與IT維運等一站式服務，帶動了KIOSK銷量，累計至2023年10月份，KIOSK出貨金額年增長近3倍。雲端設備管理系統CDM(Cloud Device Management)採用客戶數大幅提升，上線機台數比去年翻倍。透過CDM遠端設備管理功能，更利於連鎖直客進行有效管理、提升營運績效。