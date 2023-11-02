美國地質調查所 （USGS）表示，菲律賓中部今天發生規模5.7地震。這起近海地震深度為19.2公里，震央位於中部東薩馬省（ Eastern Samar）附近。
路透社報導，菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）警告可能發生災損和餘震。不過，目前尚未傳出災情。
菲律賓因地處太平洋火環帶（Ring of Fire），經常遭受地震侵襲。
美國地質調查所 （USGS）表示，菲律賓中部今天發生規模5.7地震。這起近海地震深度為19.2公里，震央位於中部東薩馬省（ Eastern Samar）附近。
路透社報導，菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）警告可能發生災損和餘震。不過，目前尚未傳出災情。
菲律賓因地處太平洋火環帶（Ring of Fire），經常遭受地震侵襲。
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