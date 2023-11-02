美國地質調查所 （USGS）表示，菲律賓中部今天發生規模5.7地震。這起近海地震深度為19.2公里，震央位於中部東薩馬省（ Eastern Samar）附近。

路透社報導，菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）警告可能發生災損和餘震。不過，目前尚未傳出災情。

菲律賓因地處太平洋火環帶（Ring of Fire），經常遭受地震侵襲。

以色列成功擊殺哈瑪斯反坦克指揮官 第17名士兵陣亡
美加軍艦再次「穿越台海」 第7艦隊：展現對印太地區承諾
這樣打太極拳可降「失智」風險 最新研究建議每周運動量
#地震 #菲律賓 #發生規模 #震央 #災情