尼泊爾於當地時間周五（3日）晚間11時32分（台灣時間凌晨2時2分）發生規模6.4級強震，震央在西部偏遠地區，震源深度為18公里，屬於極淺層地震，震度大到連印度首都新德里都在搖晃。目前已知這場地震已造成至少128人死亡、100人受傷，死亡人數恐怕還會再攀升。

路透社、《印度時報》報導，地震發生在尼泊爾西部的卡納里省（Karnali）賈賈科特縣（Jajarkot district），人口大約19萬，距離首都加德滿都約500公里。根據當地媒體傳出的畫面顯示，許多磚房的外牆倒塌，大型家具散落一地。

BREAKING: Strong earthquake hits western Nepal, destroying many homes and killing at least 37 people pic.twitter.com/vOY4JU3WSX — BNO News (@BNONews) November 3, 2023

當地員警表示，有多棟房屋遭到震垮，民眾驚慌逃出家門，警方目前還在努力了解災區情形，尋找失聯民眾。也由於強震造成道路毀損，政府的救援隊伍還無法抵達災區。

尼泊爾曾在2015年發生規模7.8強震，造成約9000人不幸喪生，超過100萬間房屋毀損，經濟損失達60億美元。

昨晚這起地震由尼泊爾國家地震中心（National Seismological Centre）測得規模6.4，隨後德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences, GFZ）下修至5.7，美國地質調查所（U.S. Geological Survey）稱地震規模為5.6。