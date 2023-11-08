去年0918池上強震造成花蓮高寮、崙天及玉長等3座重要橋梁崩塌，經中央挹注重建經費及花蓮縣政府評選，近期發包重建。花蓮縣議員關注後續新橋進度，建設處長鄧子榆指出，3座橋梁為花蓮南區交通要道，預計2025年完工，因適逢農作物採收期，高寮、崙天替代便橋會在本中完工，讓農民可以安全通過。

花蓮縣議員詹金富關注南區倒塌橋梁修復狀況，今天總質詢時提到，花蓮南區稻米即將進入採收期，高寮及崙天便橋遭颱風沖毀，農民都要繞路運送農產品，還有部分是農用車運送，碰上假日車多，容易造成交通影響。

詹金富指出，接到不少農民陳情關注，攸關便橋搭建進度，因為再一週稻米就要進入採收期，希望在顧及行車安全前提下，盡快將便道搭建完成，且連接便道兩側的道路，也應做好道路清潔，避免砂石造成車輛打滑。

花蓮縣府建設處長鄧子榆答詢，高寮及崙天臨時便道因連續颱風來襲沖毀、河道變化，加上秀姑巒溪水10月底才退去，導致便道修復困難跟緩慢，目前廠商已經進場趕工。

鄧子榆指出，為加快便道搶通供農忙使用，目前正在進行路基、路體壓實，預計15日前完工，等農忙時期過後，再施工成水泥混凝土（PC）路面，會要求廠商盡快完工。

有關後續橋梁重建，鄧子榆表示，3座重建橋梁都獲得行政院公共工程委員會核定，新的高寮大橋獨立1案，核定經費9億9404萬元，崙天大橋及玉長大橋合併一案，則分別獲中央核定2億6990萬元及5億2799萬，2案都已發包，預計2025年10月31日完工。