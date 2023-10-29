台中市警察局第三分局偵查隊徐姓偵查佐上月執勤後，疑因清槍操作不慎，誤擊子彈1發，警方調查後依規定記過處分，並加強教育訓練。
台中市政府警察局第三分局今天表示，徐姓偵查佐9月26日執勤後，疑因清槍操作不慎，誤擊子彈1發，幸過程未造成人員受傷。
警方指出，經調查徐姓偵查佐未依規定落實清槍程序，已依「警察機關武器彈藥管理要點」核予記過處分，另外，相關監督人員併予申誡處分，警方將持續加強教育訓練，防止類似情事發生。（編輯：唐聲揚）1121029
台中市警察局第三分局偵查隊徐姓偵查佐上月執勤後，疑因清槍操作不慎，誤擊子彈1發，警方調查後依規定記過處分，並加強教育訓練。
台中市政府警察局第三分局今天表示，徐姓偵查佐9月26日執勤後，疑因清槍操作不慎，誤擊子彈1發，幸過程未造成人員受傷。
警方指出，經調查徐姓偵查佐未依規定落實清槍程序，已依「警察機關武器彈藥管理要點」核予記過處分，另外，相關監督人員併予申誡處分，警方將持續加強教育訓練，防止類似情事發生。（編輯：唐聲揚）1121029
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