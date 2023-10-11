基隆市一名劉姓偵查佐，前年因私吞民眾遺失物7800元及5張發票，遭停職並被依貪汙罪起訴。法官考量劉員坦承犯行、還錢給遺失者，依公務員偽造文書罪處1年6個月與緩刑5年，另須向公庫支付10萬，提供240小時義務勞務。

判決書指出，該名基隆市警察局第四分局偵查佐劉員，自2021年1月起任職並暫代小隊長職務；同年9月5日一名藍姓男子因不滿被員警告發開單，乘酒醉到派出所前抗議，並在把身上財物7800元灑地撿起後，以拾獲現金名義要求員警受理，否則投訴，當時承辦的余員受理後將陳報單、拾得物收據一同送交偵查隊蔡員。

劉員得知此事後，擅自認定藍男不要這筆錢，再於9月8日上午利用返隊時機，冒用蔡員「公文筆硯作業系統」帳密登入後，再使用蔡員桌上另名黃姓女子遺失的身分證正、反面影本，偽造黃女為失主以及已領回的領據，上繳簽核後私吞7800元。

劉員直到藍男收到警局「失主已領回」通知書，屢次到派出所反映錢被別人領走，第四分局展開內部調查後，才出面承認。聲稱發還拾得物作業流程有誤，並拿出7800元請同仁還給藍男，後遭檢方依違反貪汙治罪條例起訴。

法官認為劉員利用職務、冒用同事名義製作公文書，竊取民眾拾得物，知法犯法更傷害警員形象，但考量劉員無前科、犯後坦承犯行、整體綜合考評良好或尚能稱職，加上已返還現金與發票，依公務員假借職務機會，以故意犯偽造公文書罪處1年6月、緩刑5年，且應於判決確定日起3個月內支付公庫10萬元，以及在判決確定3年內向公益機構或團體義務勞務240小時，緩刑期間付保護管束。可上訴。