哈瑪斯（Hamas）於10月7日跨境突襲以色列，以色列旋即發動空襲並砲擊加薩走廊（Gaza Strip）。

路透社報導，以色列軍隊27日晚間更向加薩走廊展開地面攻勢，使戰火加劇。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以消滅哈瑪斯為目標的戰爭已進入第2階段。

職業是公家機關工程師的阿邁德（Shaban Ahmed）形容說，以色列的攻擊行動有如「世界末日」。

育有5個孩子的阿邁德向路透社表示，「今天早上，週日，我才發現一位親戚的住家於週五遭到空襲，因而喪命」。儘管以色列先前警告要加薩地區民眾往南遷移，阿邁德仍留在北方的加薩市（Gaza City）。

他說道：「我們今天才知道，以色列為了要消滅我們而切斷我們跟外界的聯繫，但我們聽到爆炸聲，反抗的戰士能在咫尺之距阻擋他們，我們為此感到驕傲。」

對於以色列是否中斷加薩地區的通訊，以色列軍方發言人拒絕評論此事，但強調會採取必要措施保護以國部隊。

隨著加薩地區人道危機越趨嚴重，當地的巴勒斯坦人正竭力從一片腥風血雨中找尋親人下落。加薩市一位婦人站在倒塌建物的碎磚爛瓦上尋找兒子身影，她哭喊「我不知道他在哪裡」。

還有許多人緊貼著生鏽的收音機聆聽新聞，由於網路與電話通訊中斷，這已成為他們接收以色列空襲加薩走廊相關訊息的唯一管道。

當地醫療服務也到了非常緊繃狀態，呼叫救護車的人需要等待較長時間，受傷的民眾須靠志工帶他們前往就醫。

以色列主要針對包括加薩市在內的加薩走廊北部進行空襲，並於加薩市展開地面行動。

位於加薩走廊南部的民眾聽到爆炸聲，還看到天空被照亮，卻沒有辦法確認那些住在攻擊目標區的親友下落。

加薩居民葉希亞（Um Yehia）說道，「加薩與世界其他地方斷絕聯繫，攻擊就發生在我們身邊、周圍，而且沒人可聯繫上我們或確定攻擊的位置」。

在以色列發出警告後，葉希亞就往南遷，目前在加薩走廊南部甘尤尼斯地區（Khan Younis）的一間醫院避難。