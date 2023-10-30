以哈戰爭持續升級，目前12月期金價格上漲0.77%，報2,013.9美元。原油價格則下跌，目前美國期油跌1.13%，報每桶84.57美元。布蘭特期油跌1.09%，報每桶89.49美元。

這場旨在剿滅哈瑪斯武裝分子的戰爭已經持續3周，由於該地區通訊被切斷，且以軍在黑暗中出擊，最初外界無法獲知這個以色列宣稱「第二階段」戰爭的情況。

據加薩居民表示，現在電話和網路通訊似乎正在恢復，但通訊中斷嚴重阻礙了對傷亡人員的救援，尤其是在哈瑪斯政府和指揮中心所在的加薩市（Gaza City）北部。

除了以色列坦克車在加薩的照片之外，網路上也流傳一些影像，似乎顯示以色列士兵在深入加薩之處揮舞著以色列國旗。

路透社在報導中表示無法證實這些影像內容。

哈瑪斯反駁敵方已經深入加薩的報導，稱正在對加薩北部的以色列軍隊發射迫擊砲，並以導彈擊毀了以色列坦克。

以軍周日表示，以色列國防軍（IDF）的戰鬥機在過去24小時內襲擊450多個哈瑪斯目標，包括行動指揮所、瞭望哨和反坦克導彈發射陣地。

由伊朗支持的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯在10月7日突襲以色列，引爆了這場多年來中東地區最激烈的軍事衝突。

全球正緊盯這場以色列與哈瑪斯的戰爭是否會在中東地區擴大。包括在黎巴嫩，以色列軍隊和伊朗支持的真主黨之間仍然駁火不斷。

白宮發布聲明表示，美國總統拜登已在周日要求以色列總理納坦雅胡保護加薩平民，並要求以色列對被圍困的沿海飛地「立刻、大幅增加人道援助」。

拜登總統重申以色列雖然有權捍衛自己，但應該以符合保護平民的國際法來行自衛之舉。