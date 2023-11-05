沙烏地阿拉伯沙爾曼王儲的經濟轉型大計，因為加薩戰爭再次遇到重大路障，韓國總統尹錫悅在戰火中高調來訪，躍身中東地緣政治舞台的要角。

在加薩走廊漫天煙火下，韓國總統尹錫悅帶著夫人與130名商界領袖、總數近2百人的總統訪問團，飛到中東進行長達一周的訪問，4天沙烏地阿拉伯、兩天卡達。韓國與沙烏地建交60周年、與卡達建交也將滿50周年，這是韓國總統有史以來，第一次親訪沙烏地阿拉伯與卡達，如果加上今年元月尹錫悅親訪阿聯酋，韓國展現了插旗中東的強烈企圖心。

尹錫悅訪問中東當然是早早就排定的行程，不料爆發加薩戰爭，因此在既定議題之外，韓國趁機把朝鮮金正恩的威脅與中東動亂連結。

卡達升級「全面戰略夥伴」

韓供軍火、軍事科技資訊

尹錫悅在沙烏地的官方媒體專訪中特別強調，「韓沙首腦會談，將就如何實現世界永久和平交換意見。」在尹錫悅與沙烏地阿拉伯王儲（兼任首相）沙爾曼（Mohammed bin Salman）簽署的聯合公報中，韓國站在阿拉伯的立場，「反對任何方式對平民的武力攻擊」、「必須依據國際法與人權原則來保護平民」。

在訪問沙烏地後，尹錫悅訪問了更為敏感的卡達。卡達有美國軍事基地，卻也是哈瑪斯的大金主，哈瑪斯在卡達首府多哈設有辦公室，卡達每年挹注數10億美元來協助哈瑪斯支付公務員薪水與提供基礎政府功能，總部在多哈的半島電視台，更是這次全面反以色列宣傳站的最先鋒。尹錫悅拜訪卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani），將雙邊關係升級至「全面戰略夥伴關係」，還簽了提供軍火、軍事科技資訊給卡達的備忘錄。

不過，尹錫悅中東行主要是來做生意的。沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼提出「願景2030」（Vision 2030）的經濟轉型大戰略，但是2016年提出後，卻被新冠疫情拖延了3年，好不容易全面啟動，這次又被加薩戰爭打亂既定的時程，數以千億美元計的重大建設合資計畫，都因戰火被迫停頓或再度延遲。

此時，尹錫悅高調給沙爾曼送來堅定的友誼，雖然韓國國內的質疑聲浪高漲，認為加薩戰火變數太大，簽定投資協議存在難以掌控的極端風險；尹錫悅仍然堅持既定計畫，帶著韓國企業協助沙爾曼衝刺經濟大轉型，雙方一口氣簽署了46個合約與備忘錄，總金額達到156億美元，超過5千億新台幣！

軍火銷售是最敏感的部分，韓國軍火公司抓住全球地緣政治緊張情勢，業績大幅擴張，韓國的韓華、KAI、SIG-NEX1、現代Rotem、SNT動力、豐山（Poongsan）防務、現代造船、大宇造船廠等，在全世界爭搶軍火訂單，官方統計2022年的軍火銷售訂單，金額已經高達173億美元。去年11月沙爾曼王儲訪問首爾，就公開表達對韓國的天弓防禦飛彈系統感到高度興趣，做鐵道兼軍需產品的現代Rotem ，則在沙烏地阿拉伯執行巨額的建設專案。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

（圖／今周刊提供）

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