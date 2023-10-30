美國長期公債遭到拋售、殖利率大漲，分析師認為部分原因即是美國龐大的財政赤字引發市場擔憂。自7月底以來，美國10年期公債殖利率已經大漲超過100個基點。

摩根士丹利常務董事兼美國利率策略部門主管Guneet Dhingra表示，市場認為美國公債殖利率上揚與財政赤字有關，反映出這些赤字能否維持下去的擔憂。

政府預算赤字持續擴大有很多原因，包括聯準會升息和量化緊縮（QT）導致聯邦政府借貸成本升高。

TD Securities分析師預估，到2024年，美國的財政赤字將從今年的1.69兆美元擴大的1.85兆美元。約有6,770億美元一年內到期的短期公債（T-bill）以及約1.7 兆美元的較長期債券（T-note和T-bond）將進入市場。

今年以來，美國財政部已經額外發行約1.6兆美元的短債和約1.04兆美元的較長期債券，並將在周一公布今年第四季和2024年第一季的借貸估算報告，投資人將密切關注。

財政部將於美東時間周一下午3點發布季度借款要求，並於周三上午8時30分發布償債（refunding）計畫。

財政部在7月31日公布第三季預計需融資1.007兆美元，這個金額意味著債券標售將顯著暴增，引爆了債市的恐慌情緒。

分析師表示，財政部也可能宣布料將在明年一月啟動、旨在改善債市流動性的回購計畫。上一次美國財政府實施定期回購計畫是在2000年代初，並於2002年4月結束。

部分分析師表示，最新的償債計畫可能導致財政部的發債偏向較短期公債，而較長期公債增加的規模可能縮減，因擔心增加發行量對長期公債殖利率造成的影響。

這與8月發布的償債計畫不同，當時美國財政部大幅提高較長期公債的標售規模，而此前則主要靠出售短債來增加持有現金並支應不斷擴大的赤字。美國國會在6月表決通過，暫停對聯邦政府設下的31.4兆美元債務上限。

摩根士丹利常務董事Dhingra認為財政部主要將以短期公債（T-bill）來支應預算需求，此舉可能使短期公債占美國未償債務的比例來到約22%，略超出財政部採行之介於15%～20%目標。

投銀Jefferies美國經濟學家Tom Simons表示，當前的市場環境應該有利於短債佔比進一步攀升，因為目前對短債的投資胃口還算不錯。

有分析師認為美國的長期赤字料將在未來幾年擴大，這將促使財政部繼續擴大債券標售規模。但CreditSights資深投資級債券策略師Zachary Griffiths表示，美國政府並不想過度依賴曲線較長期的一端來為赤字融資，因此有必要採取「風險平衡」的做法。