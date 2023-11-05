民進黨總統參選人賴清德今天下午舉辦南桃園競選總部成立大會，他批評，藍白合不合都不是重點，因為他們都不是台灣未來需要的領導者，國民黨對手現在只剩下批評謾罵轉移焦點，另一位則是為了選票算計說要藍白合。他也提出，要推動「桃竹苗大矽谷計畫」，促進區域發展。

賴清德指出，桃竹苗是全台最大客家生活圈，他從客家鄉親身上學到，就是忠義、應頸與及走正道精神，他要學習客家精神來帶領國家，讓台灣更進步、更繁榮以及善的循環。他也提到，要推動「桃竹苗大矽谷計畫」促進區域發展，桃竹苗目前帶動力量除本身產業之外，還有新竹科學園區，要把桃竹苗產業串連，解決土地、用水、用電等問題。

他也說，無論內政或外交，賴清德是堅持忠義精神，走正道立場堅定，對手過去面對各項問題，只有一句話好好做事情，現在剩下批評謾罵轉移焦點，而其所屬政黨仍緊抱著象徵一個中國的共識；另一位自稱墨綠，為了選票算計說要藍白合，看不清中心價值，不是把所有顏色往身上貼就是超越藍綠，時間久了騙不了台灣人民。

賴清德也說，藍白合不合都不是重點，都不是台灣未來需要的領導者，而他守護台灣利益，保護國家、維護台商利益照顧全國人民，他也深信與其依賴中國，不如信賴台灣，他會提出願景，面對壓力不會屈服沉著以對。