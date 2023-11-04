公司指出，從各營收來源來看，數位廣告在優化效益提升下可望維持高成長，並與以訂閱制（SaaS）為主的信任雲服務同樣持續受惠海外市場擴張。以袋鼠金融Roo.Cash為主的商業服務營收，將持續透過多種渠道提升獲客效率及增加用戶黏著度，亦可望在平台陸續推出新功能與拓展多元商品下持續成長。就區域別來看，台灣市場將著重以多元產品提升ARPU與獲利，而海外市場透過持續推進政府和大型企業的合作，將有助於提升用戶數、數位廣告和信任雲服務營收持續成長。

Gogolook走著瞧第3季歸屬母公司0.14億元，每股盈餘為0.44元，前3季歸屬母公司淨利0.27億元，每股盈餘為0.85元，已經連續3季獲利。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，雖然目前有小幅獲利，但是團隊還是非常努力在佈局長期成長。我們仍然持續投資，尤其是在人才和海外市場方面。海外市場中，泰國可能到明年就有機會超越台灣成為我們最大的市場。而在產品方面，主要會著重在深耕資安與通訊防詐，以及金融端的服務。接續幾個月在海外有不少行銷推廣活動進行，而明年度也將會進一步增加投資，但我們投資相當注重效率，著眼的是長期的營收與獲利成長。