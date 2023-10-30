終於等到這一天！電信雙雄加速推進合併進度，亞太電信上周五召開股東臨時會，補正與遠傳電信合併程序後，今日公告以12月15日為合併基準日，至於日前取得公平會許可的台台併，台灣大哥大已向台灣之星員工發出聘任通知，推估有可能在12月1日搶先合併，意即兩樁合併案都不會拖過年。

亞太電信上周股臨會，討論事項為「提請同意與遠傳合併案原決議繼續執行及以本案決議補正及追認與遠傳合併案原決議或有的瑕疵案」，表決結果已獲得的81.1％股東同意，照案通過。

亞太電董事長陳鵬上周在股臨會表示，任何一項併購都無法讓所有股東滿意，原本亞太電與遠傳獲得NCC同意合併，8月就要進入證交所，但因非常少數股份的股東仍提出上訴，也只能再進行一次程序，仍會朝第四季完成目標邁進。

陳鵬表示，合併程序的拖延也增加成本，去年通過合併案後，這一年來增加的損失，遠傳並沒有重算換股比例，合併案沒有重談，已是幫亞太電股東爭取到最大利益。

台灣大哥大與台灣之星的合併案在10月12日獲公平會通過，傳出台灣大已陸續對台灣之星員工發出留任通知書，加上台灣之星並沒有在證交所上市，進度會更快，合併基準日可望在12月1日。