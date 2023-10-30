桃園市環保局30日舉辦檢調警環交流，並案例分享。環保局也統計2016年起至今年10月15日，查緝985案、移送815人，績效良好。桃園市長張善政、桃園地檢署檢察長俞秀端也期盼合作更緊密，捍衛國土保育。

桃園「檢調警環」聯盟成員包含桃園地方法院、桃園地檢署、調查局桃園市調處、警政署保七總隊、海巡署、環境部環境管理署、經濟部產發署、桃園市政府環保局、警察局與經發局等。自2016年至112年10月15日，透過結盟機制及適力合作，共查緝985件案件、移送人數達815人、裁罰金額達916萬元，績效良好。

張善政表示，環保行政園區前身為舊司法園區，原為桃園地方法院及桃園地方檢察署所在地，經由市府改造後，歡迎法院、地檢署朋友「回娘家」。張善政說，選舉將至，檢警調角色相當重要。也期盼大家在交流中擦出火花，對於桃園治安、國土保育及環境有更大貢獻。

俞秀端則以案例強調檢調警環合作的重要，如2020年至2022年間，不肖業者在老街溪排放汙水，當時檢察官半夜3點到場蹲點，事後她詢問檢察官蚊子會不會很多，會不會辛苦，檢察官卻回覆，當時很緊張，忘記了。讓她稱讚偵辦人員的積極和用心，事後也向法院聲請沒收業者5000萬。她也說，這些案件不只對國土，甚至人體健康都有危害，期許檢調警一起維護美麗土地。