台北市榮譽搜救犬Pasha曾獲得IRO（國際搜救犬組織）瓦礫搜索及廣域搜索高級犬雙認證，堪稱台灣搜救犬元老的牠近日年老病逝，台北市搜救隊今天（30日）舉行灑葬儀式送別。

臺北市搜救隊臺在臉書PO文表示：

北市榮譽搜救犬Pasha，2012年加入北市搜救隊，期間共服役5年，在2017年時交由寄養家庭，由於年歲過高，在2023年10月13日時離世。

消防局指出，榮譽搜救犬Pasha在服役期間，分別於2012年、2015年以優異成績通過I.R.O. RH-TB(瓦礫搜索高級犬)認證及I.R.O. RH-FLB(廣域搜索高級犬)認證並取得高級證照，截自目前全臺僅有3隻搜救犬曾完成此里程碑，堪稱搜救犬史上元老級狗狗!

Pasha的主要專長是瓦礫堆以及山難搜索，曾經參與維冠大樓倒塌、北市四獸山山難搜救等任務，多次冒險犯難深入災區執行搜救。

本日(30日)由臺北市搜救隊楊朝元副隊長率領全體領犬員陪同寄養家一同前往富德公墓，於富德公墓政府部門執勤犬灑葬專區進行灑葬儀式，並獻上鮮花紀念永遠的榮譽市犬Pasha，感念對臺灣的付出。

臉書PO出灑葬的照片。（翻攝臉書臺北市搜救隊）

台北市搜救隊表示，為送別Pasha，副隊長楊朝元今天率全體領犬員陪同寄養家庭一同到富德公墓，並於園區的政府部門執勤犬灑葬專區進行灑葬儀式，同時獻上鮮花紀念永遠的榮譽市犬Pasha，感念牠對台灣的付出。