證交所表示，根據投信公司送件資料顯示，中信成長高股息ETF標的指數「台灣優選成長高股息指數」以台灣上市上櫃普通股為母體，經流動性以及指標篩選後，結合股息、成長以及品質等投資因子計算綜合分數，篩選出因子綜合表現佳50檔股票。成分股以指數平滑法計算流動性指標搭配殖利率，進行分組加權；表彰兼具高股息、成長性與流動性的股票投資組合績效表現。

野村台灣新科技50 ETF標的指數「台灣創新科技50指數」以台灣上市上櫃普通股為母體，其運用FactSet的Revere Business Industry Classification System（RBICS）產業分類，選取營收符合核心科技概念，通過流動性檢驗、規模及資訊揭露等標準，再經研發創新、股價動能及獲利能力等指標篩選合格，依照發行市值擇優選取50檔股票，以表彰持續創新科技類股的投資組合績效表現。