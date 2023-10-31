聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）今天警告，加薩各地的破壞程度「前所未有，在我們眼前上演的人類悲劇，令人難以忍受」。

綜合衛報與法新社報導，拉扎里尼今天在聯合國安理會發表談話表示，加薩（Gaza）居民因為以色列南撤要求而「被迫流離失所」，有67萬人棲身救濟工作署的學校和地下室，人滿為患。

拉扎里尼說，「我已說過很多次，我還會再說一次：加薩沒有一個地方安全。」

拉扎里尼點出，通報的死亡人數中有近70%是兒童和婦女。

他引述加薩衛生部門的數據表示，3週內有近3200名兒童在加薩遇害，這個數字比2019年以來全世界衝突地區每年遭殺害的兒童人數還多。

拉扎里尼認為這不能稱為「附帶損害」，以色列實施的是「集體懲罰」。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）本月7日突襲以色列，殺害約1400人並擄走230多人當人質。以色列隨後向哈瑪斯控制的加薩發動報復性襲擊行動，迄今造成8300多人喪生。

拉扎里尼表示，救濟工作署有64名同仁在短短3週內遇害，是「這麼短時間內，聯合國援助人員於衝突中喪生人數最多的一次」。

他補充說，就在這場會議舉行前幾小時，名為沙米爾（Samir）的聯合國工作人員以及他的妻子和8個孩子在加薩遇害。

拉扎里尼表示，「我救濟工作署的同仁是整個加薩走廊的唯一希望…但他們的燃料、水、食物和藥品即將耗盡，很快就無法作業。」

拉扎里尼警告，「所有人口正受到非人性待遇。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）11201031