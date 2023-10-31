技術太差？休旅車賣場狠撞賓士2下 頭也不回揚長而去

高雄鳳山某大賣場昨日傍晚發生離譜事件，一輛白色休旅車駕駛疑似技術不好，倒車欲駛離停車格時，因轉不出去，竟2度向後衝撞一輛白色賓士車，力道之大讓2輛車都晃動不小，撞完後竟頭也不回駛離現場。警方表示，賣場停車場非屬道路範圍不算交通事故，民眾仍可報案向對方請求損害賠償。

根據民眾拍下影片，白色休旅車駕駛離開停車格欲右轉駛離，但卻前後移動多次都出不去，並在倒車途中衝撞後方賓士車，駕駛非但沒有下車查看仍要繼續嘗試，隨後向後過程又撞上第二次，讓拍下影片民眾傻眼，直呼根本是在進行「撞擊測試」，賓士車主太倒楣。

鳳山分局警方查閱影片後表示，目前尚未接獲民眾報案，因該事故地點為停車場不屬道路範圍，因此車輛碰撞非屬交通事故，也未涉刑法肇事逃逸，若造成財損為民事侵權案件，民眾仍報警釐清車禍現場是否為「道路範圍」，同時留下報案紀錄並協助調閱監視器及保留現場照片，以提供保險公司辦理後續理賠，並向對方請求損害賠償。