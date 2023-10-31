台中新社花海暨國際花毯節將於11月11日盛大登場，許多花迷早已摩拳擦掌，位於后里中社觀光花市也不惶多讓，在秋天來臨之際，悄悄換上繽紛百合花新妝，紅、黃、白、粉、桔的顯得格外典雅。業者31日指出，首波近3萬朵於本周齊綻放，為百合花季揭開序幕，花季將持續到明年5月，歡迎大家搶先大飽眼福。

時序入秋，中社觀光花市花海區也逐步換上新妝，浪漫的歐式花園在大風車前的印襯下，映入眼簾的是美麗典雅的百合花，紅、黃、白、粉、桔的花漾美色，已開始姿意綻放，令人目不暇及！

中社觀光花市指出，新社花海暨國際花毯節即將開鑼，花市的百合花季搶先登場暖身，今年廣範使用亞洲姬百合盆花品種，與遊客初相見，一樣有著豐富多彩的花色，植株高度約30-40公分，花朵雖較嬌小，反而呈現可愛秀氣質感。

此外，還有LA百合、白色鐵砲百合，以及雙色系加噴點的極致表現，不同類型的百合花的組合搭配，讓花季更鮮艷靚色；本周首波近3萬朵同時綻放，為百合花拉開序幕，讓花迷搶先大飽眼福。

中社觀光花市指出，百合花季將持續綻放到明年5月，花季期間，還有香水百合、玫瑰百合、雙色百合交替綻放，花市共準備25萬球百合花球迎賓，利用冷藏技術做花期調配，遊客每周造訪也不厭煩，都能欣賞到最迷人的百合花。

中社觀光花市擁有8公頃花海，除了典雅的百合花外，還有金黃色萬壽菊、粉紅色波斯菊、紫色鼠尾草、五彩一串紅、向日葵花等，目前已悄悄綻放，為秋冬花海展開更燦爛的美景，國人不用出國，一樣能倘佯在浪漫又迷人的花海之中。