台灣特色美食豐富，其中牛肉麵也是國內外老饕愛吃名單之一，「2023臺北國際牛肉麵節」將於10月7日至10月9日在花博公園登場。三商餐飲宣佈，將在今年的活動上呈獻2款經典牛肉麵作品—「醇厚金錢腱牛肉麵」和「精燉腱心牛肉麵」，現也有82折起搶先試吃活動。

在品川蘭上市的「醇厚金錢腱牛肉麵」，將選用上等的金錢腱，以獨特烹飪技巧，將其燉煮得極為醇厚，為了讓更多人品味到比賽級美味，即日起品川蘭的「醇厚金錢腱牛肉麵」特價280元，（原價340元）；另外，在巧福PLUS上市的「精燉腱心牛肉麵」，將牛腱心經過長時間的精燉，保持嫩度和口感，加上獨門湯底，使麵體發出濃郁湯汁和深厚香氣，目前特價250元（原價 280元）。

不僅如此，品川蘭還同步推出了兩款經典牛肉麵代表作品的外帶調理包：「御膳尊享牛肉麵」（紅燒／清燉口味）雙組合，特價 380 元（原價 460 元），即日起，門市和「LINE 禮物」購物平台，線上線下同步推出販售。