陳哲藝執導、金馬影后周冬雨主演的《燃冬》也將來到金馬。（金馬提供）

國際影星白靈新作《七月返歸》將在金馬登場。（金馬提供）

2023金馬影展將於11月9日展開，有多部入圍影片進行世界首映，包括陳意涵、林品彤飾演母女入圍7項大獎的《小曉》，同樣問鼎女主角講述中國大陸高考畸形現象的《菠蘿，鳳梨》，荒誕不羈的黑色幽默之作《大山來了》，男神許光漢配音的動畫長片《八戒》，瑰麗又詭異的現代愛情奇譚《（真）新的一天》等。

此外，包括去年金馬最佳原創音樂得主黃衍仁首度擔綱演出的《來世還作人》，台灣視覺藝術家蘇匯宇與演技派女星吳可熙合作的《未來的衝擊－永恆的消逝》，以及著名編導徐譽庭邀來林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東上演追情奪愛的劇集《不夠善良的我們：第1-2集》，以及入圍短片《公鹿》、《乙方及其後》、《吹夢無蹤》、《白雲蒼狗》，都將在金馬影展讓影迷先睹為快。

以《青春（春）》入圍本屆金馬獎最佳紀錄片的名導王兵，還有1部揭露中國大陸作曲家於文革受難的《黑衣人》將在影展亮相，金馬獎得主陳哲藝則有兩部截然不同的新片參展，一部是由金馬影后周冬雨、劉昊然、屈楚蕭主演的《燃冬》，和他首度執導的英語長片《漂流人生》，台灣新銳導演練建宏勇奪2019金馬創投會議百萬首獎的《莎莉》，集結入圍本屆金馬獎男主角的林柏宏和劉品言、李英宏、楊麗音等精彩陣容，上演出乎意料的跨國網戀。

不讓入圍多項金馬的馬來西亞電影《五月雪》、《富都青年》專美於前，新加坡導演姚志衞入選柏林影展的《明天比昨天長久》，特地請出金馬得主戴立忍以演技壓陣。同樣來自新加坡的楊國瑞在盧卡諾影展獲獎的《好久不見》，則以魔幻風格揭開糾結難解的三角情緣，讓人聯想起泰國名導阿比查邦。香港導演謝家祺的《七月返歸》更邀來國際影星白靈與香港偶像團體「MIRROR」成員江𤒹生，再現港產靈異恐怖類型。

金馬影展也蒐羅多部世界首映的精彩短片，包括台灣導演藍憶慈與女星范曉萱合作的《馬語》，楊婕導演集結金士傑、方郁婷、王渝萱、馬念先主演的《地獄催淚部》，由今年意外離世的名導萬瑪才旦監製的《黃昏馬戲團》，《緣路山旮旯》香港導演黃浩然的新作《老家》，曾以《阿爾祖之夜》入圍金馬的維吾爾族導演陶弗克尼薩米汀的《和百合的一個下午》，以及劉博濠入選柏林影展新世代14 Plus單元的《火箭發射時》，都不容錯過。

不只華語電影頭角崢嶸，多部亞洲新片也來勢洶洶，包括日本名導塚本晉也在威尼斯影展獲獎的《火影》，導演岸善幸邀來稻垣吾郎、新垣結衣攜手掀開社會病態的《（非）一般慾望》，實力派演員池松壯亮一人分飾兩角深入幫派情仇的《在黑鍵與白鍵之間》，氣質女星橋本愛和仲野太賀尋找愛情之道的《愛的狂熱》，都讓原本很強大的亞洲片單更添看頭。

但更不能忽視越南導演范天恩勇奪坎城影展金攝影機獎的《霧中潛行》，悠然節奏與神祕氣息令人聯想到多位亞洲大師的風格。菲律賓導演肯尼斯達格丹橫掃各大奇幻影展的《母侵夢魘》，寶萊塢巨星蘭威爾辛格和孟買女帝艾莉雅巴特的《寶萊塢之我們相愛吧》，驚人歌舞大場面絕對值回票價。