台灣男藝人許光漢因演出電影《想見你》紅到韓國，成為泡菜妹的「新老公」，還確定拍攝韓劇《NO WAY OUT》，成功打入韓國市場。2日他私人行程飛韓，遭上百韓國粉絲包圍，許光漢嚇到笑不出來，花了快2分鐘才走出人群。

南韓YouTube頻道「BIMONG」2日上傳許光漢入境仁川機場的影片，畫面中，密密麻麻的人群拿著手機、相機拍攝許光漢，擠得水洩不通，現場沒有保全人員，僅有兩名南韓工作人員和兩名女性工作人員忙著開路，不停喊著「請後退」、「請讓出一條路」，而許光漢瞪大雙眼看著大陣仗的人群，顯得有些不知所措，戴著口罩明顯無笑容，過程中數度開口要圍觀者注意安全。

허광한(許光漢 | Greg Hsu) 입국, 엄청난 인기에 휘둥그레 Arrival | 인천공항 231002

影片曝光後，大批南韓網友心疼許光漢的處境，留言發聲：「經紀公司有請粉絲不要到機場接機，我們看照片和影片就好了，他這麼常來，每次來都這樣的話光要離開機場就很費勁了，我們韓國粉絲展現出禮儀吧」、「哦，我為光漢感到難過，那些人真的是粉絲嗎？」、「我希望在場的粉絲看到這段影片會認為這很尷尬。為了滿足自己的私利追逐私人行程，害光漢被推擠也沒被保護，這是正確的嗎？」、「他們的表情很緊張，我的心一直在流淚。如果你是真正的粉絲，請不要貼近並推著許光漢，讓他舒服地走。」