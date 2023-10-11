大陸男星黃子韜過去憑藉在人氣韓團EXO及分隊EXO-M在中韓兩地出道，使得知名度大漲，近年則在大陸經營娛樂公司「龍韜娛樂」。未料，他卻被爆出與旗下女藝人徐藝洋熱戀的傳聞，近日更傳出與女方一同飛往南韓並在當地夜店玩樂，還透過大螢幕告白，在陸網上掀起討論聲浪。

黃子韜過往與旗下簽約女藝人徐藝洋頻傳熱戀消息，社群上還有多張相關畫面流傳，不過，雙方對此皆未承認，且面對網友的詢問，男方更在社群上表示：「說什麼說明白，我需要澄清什麼？一個個幻想症還是怎麼了，一張照片我還需要說什麼？」看似在間接表明兩人只是同事關係，否認相關猜測。

未料，近期有網友透過社群平台小紅書發文爆料，稱自己在南韓江南區的一間夜店內，偶遇了黃子韜帶徐藝洋前來玩樂，還花錢安排讓酒店的大螢幕上顯示出「Love u Yi YANG」等字樣，疑似以此舉來向女方告白放閃。此外，雖然該名網友並未曬出拍到兩人的相關畫面，但近期也有多名遊客在江南某間飯店目擊黃子韜的身影，確認他正在韓國旅遊當中。

相關畫面曝光後，也在陸網上引發討論，不少網友紛紛留言表示：「都已經快變成公開的秘密了」、「感覺全身上下就嘴最硬」、「他們出門又被拍到了嗎。」不過，也有粉絲指出：「如果是真的那就祝福吧」、「年輕的偶像真的沒必要官宣，留一個想像空間，這樣對粉絲也算負責。」一時掀起兩極議論聲浪。