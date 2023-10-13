南韓統一部今天表示，就中國東北多數脫北者遭遣返回北韓一事，政府認定屬實，已向中方提出嚴正質疑，並強調反對「強制北送」的南韓政府立場。

南韓人權團體「北韓正義連帶」11日發布資料，600多名遭關押在中國的脫北者已被遣返北韓。統一部發言人具炳衫今天在記者會上表示，當局將此認定屬實，但無法確認遭遣返人員包含多少脫北者、病患或罪犯等。

具炳衫說，政府對這種情況感到相當遺憾，已向中方提出質疑並說明立場，「（南韓）政府認為在任何情況下都不應違反滯留海外的脫北者自由意志，將其強制北送」。

據北韓正義連帶發布新聞稿，被關押在吉林省和遼寧省的600多名脫北者，已於9日晚間從琿春、圖們、南坪、長白和丹東口岸被遣送回北韓。南韓外交部12日表示，正與北京當局溝通具體情況。

這件事今天在南韓駐中國大使館舉行的國會外交統一委員會國政監查中受到關注，韓媒「亞洲經濟」報導，不只南韓最大在野黨共同民主黨議員質疑總理韓悳洙9月下旬與中國國家主席習近平會面時是否盡力阻止脫北者遭強制遣返，執政黨國民力量黨議員也要求政府更積極採取行動。

駐中國大使鄭在浩回覆，韓悳洙與習近平會面時直接提及脫北者問題，但習近平主張非法入境中國的北韓人並非所謂的「脫北者」，中方皆基於國內法、國際法與人道主義處理。

鄭在浩說，雖然相關單位很認真進行相關工作，但「若沒有（脫北者）提供訊息，無法得知遭遣返的脫北者類型」，他坦言「各位都知道中國的政治特性，非常不透明、難以掌握所有狀況」。（編輯：郭中翰）1121013