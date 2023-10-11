中國大陸雖於8月10日宣布開放赴韓團體旅遊，但據韓媒報導，目前訪問南韓免稅店的顧客人數並未大幅增加。最新調查數據顯示，儘管今年8月前往南韓免稅店的外國顧客成長約4倍，但銷售額卻沒有同步成長，反而下滑近4成。

據南韓免稅店協會10日公布的統計數據顯示，8月光顧免稅店的國內與國外顧客總數達206.3989萬人次，為新冠疫情爆發以來首次單月突破200萬人次，其中南韓顧客從去年同期的88.99萬人次增至146.96萬人次，外國顧客則是從14.59萬人次增至59.44萬人次。

顧客大幅成長，卻沒有為免稅店帶來傲人的營收。8月免稅店銷售額年減28%至1.1366兆韓元（約新台幣296億元）。南韓顧客的銷售額成長71%至2375億韓元（約新台幣62億元），可是外國顧客的銷售額卻年減37%至8990億韓元（約新台幣234億元），失守1兆韓元大關。

南韓《亞洲日報》報導指出，除了今年3月以外，免稅店的外國顧客月均銷售額都沒有達到1兆韓元。外國顧客銷售額出現停滯，拖累南韓免稅店業界整體銷售成績下滑。

業界人士表示，不少外國遊客看過YouTube影片後，選擇在南韓美妝零售連鎖巨頭CJ Olive Young購買，而不再單純倚賴免稅店，加上被視為免稅店「救世主」的大陸遊客仍未大幅增加，中國代購需求減少，都造成了相當大的影響。